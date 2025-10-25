پخش زنده
مسئول مرکز ارتباطات مردمی شهرداری شهرکرد گفت: امسال ۴ هزار و ۹۷۶ تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری شهرکرد برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،امین جهانبازی با اشاره به رشد اعتماد شهروندان به سامانه ۱۳۷ گفت: از مجموع ۸۸۳ تماسهای ثبتشده در مهرماه، ۵۰۹ تماس مربوط به تماس اول مردم با سامانه بوده که نشاندهنده افزایش اعتماد و استقبال شهروندان از این مرکز ارتباطی است.
وی با بیان اینکه تعداد تماسها در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر و نسبت به ماه گذشته ۹ درصد افزایش داشته است، افزود: بیشتر درخواستهای مردمی در حوزه نظافت معابر، آسفالت حفاری ادارات، سد معبر اصناف و عدم جمعآوری زباله بوده است.
جهانبازی گفت: بیش از ۴ هزار تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری شهرکرد انجام شده است که نشاندهنده نقش مهم این سامانه در ارتباط مستقیم مردم با مدیریت شهری و رسیدگی به مشکلات آنان است.
وی گفت: سامانه ۱۳۷ با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری و ارتقای خدمات به شهروندان، توانسته نقش مؤثری در حل مشکلات شهری ایفا کند و اعتماد مردم را جلب کند.