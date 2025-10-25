به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم قم با کسب ۲ مدال طلا و یک مدال برنز در سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی مردان ایران، پس از اصفهان، در جایگاه دوم کشور ایستاد.

اسماعیل آزمون نماینده قم در بخش آمادگی جسمانی بالاتر از سایر حریفان در جایگاه نخست ایستاد و صاحب نشان طلا شد.

سیدمحمد شفائی‌زاده دیگر ورزشکار طلایی قم بود که در رشته پیلاتس توانست به نشان طلا دست یابد.

احسان مرادی هم مدال برنز رشته کتل‌بل را کسب کرد.

این دوره از المپیاد در مجموعه کشوری شهید بهشتی اصفهان برگزار شد.