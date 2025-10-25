مشاور امور بانوان و خانواده وزیر جهاد کشاورزی هدف از سفر خود به استان قزوین را پیگیری حقوق زنان و توسعه کسب و کار در استان‌ها دانست.

پیگیری حقوق زنان و توسعه کسب و کار در استان‌ها

پیگیری حقوق زنان و توسعه کسب و کار در استان‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، طاهره قیومی، مشاور امور بانوان و خانواده وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه سفر اخیر خود به استان قزوین، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین؛ سه محور اصلی را برای پیگیری مطرح کرد.

وی با بیان اینکه یکی از این محورها، بررسی اجرای قوانین حوزه زنان و جوانی جمعیت در استان‌هاست گفت:گزارش‌های ارائه‌شده از کارکنان زن در قزوین تقریباً کامل بوده است و موضوعات کمی نیاز به بحث داشته‌اند.

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر جهاد کشاورزی همچنین به اهمیت وضعیت زنان عشایر و روستایی که در زمینه کشاورزی و دامداری فعالیت می‌کنند اشاره کرد و افزود: در راستای برنامه هفتم توسعه، برای پیشرفت کسب و کار زنان در تعاونی‌ها، برنامه‌ای تدوین شده که اینک در مراحل نهایی تصویب بودجه قرار دارد که این برنامه قرار است به ایجاد سکوی فروش آنلاین و توسعه کسب و کار زنان در بازار روستایی کمک کند.

قیومی در ادامه اظهار داشت:استان گلستان به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده و امید می‌رود که استان قزوین نیز به عنوان پایلوت دوم در زمستان جاری به مرحله گفت‌و‌گو و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آینده وارد شود.

وی در انتها به تلاش‌های جدی در توسعه کسب و کار زنان اشاره کرد و تأکید نمود که استان قزوین نیز از این فرصت بهره‌مند خواهد شد.