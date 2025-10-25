استاندار گیلان گفت: باید زیرساخت‌های درمانی در استان توسعه یافته و مشکلات زوج‌های جوان بررسی و رفع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق شناس در ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به اینکه براساس آخرین آمارها، گیلان پیرترین استان کشور است گفت: باید مشکلات زیر ساختی و درمانی استان رفع و بیمارستان الزهرا به عنوان تنها بیمارستان تخصصی زنان و زایمان استان توسعه و تجهیز شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های همیاری و درمانی برای پیشگیری از سقط و کمک به درمان ناباروری در استان افزود: مددکاران باید به دل اجتماع و جوامع محلی نفوذ کرده و با رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و فرهنگ سازی از سقط‌های ناخواسته پیشگیری کنند.

استاندار گیلان به مسله اشتغال متاهلین اشاره کرد و گفت: باید اشتغال متاهلین در اولویت قرار گیرد و با تشکیل کارگروه‌ها تخصصی راهکار‌های اساسی برای افزایش جمعیت ارائه شود.

بررسی کارشناسان نشان داده شهرستان بندر انزلی از ابتدای امسال تاکنون کمترین باروری و شهرستان آستارا بیشترین زاد و ولد را داشته است.

همچنین در این نشست هر یک از اعضا به بیان نکته نظرات و مشکلات خود پرداختند و گزارشی از عملکرد خود برای رفع چالش ناباروری در استان ارائه دادند.