به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سردار حسن شجاعی نسب گفت: ماموران انتظامی شهرستان نهبندان هنگام گشت زنی در محور‌های فرعی به یک سواری سمند مشکوک شدند و با علائم هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده سواری سمند با بی توجهی به فرمان ایست ماموران به سرعت از محل متواری شد که پس از طی مسافتی و با برتری عملیاتی پلیس، متهم با رها کردن خودرو با استفاده از تاریکی شب متواری شد.

سردار شجاعی نسب با بیان این که تحقیقات پلیس برای دستگیری قاچاقچی متواری شده ادامه دارد گفت: ماموران در بازرسی از خودرو، مقدار ۱۳۱ کیلو گرم حشیش کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان افزود: برخورد ماموران انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر قاطع و بدون اغماض خواهد بود و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.