پخش زنده
امروز: -
با تلاش ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی ۴ نفر از اعضای باند تخریب عابربانکها و کلاهبرداری از شهروندان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با تلاش ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، ۴ نفر از اعضای باند تخریب عابربانکها و کلاهبرداری از شهروندان که ۳ نفر از آنان اتباع غیرمجاز و سابقهدار بودند، دستگیر شدند.
این افراد در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان با تخریب ۱۵ دستگاه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کردند.
شهروندانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته، برای تشکیل پرونده و ثبت شکایت به پلیس آگاهی استان خراسان شمالی مراجعه کنند.