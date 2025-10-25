به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با تلاش ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، ۴ نفر از اعضای باند تخریب عابربانک‌ها و کلاهبرداری از شهروندان که ۳ نفر از آنان اتباع غیرمجاز و سابقه‌دار بودند، دستگیر شدند.

این افراد در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان با تخریب ۱۵ دستگاه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کردند.

شهروندانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته، برای تشکیل پرونده و ثبت شکایت به پلیس آگاهی استان خراسان شمالی مراجعه کنند.