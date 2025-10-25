پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان یزد از دستگیری چهار سارق توسط ماموران کلانتری شهید رجایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: ماموران کلانتری ۱۳ شهید رجایی برای دستگیری سارقان منازل نیمه ساز به گشت زنیهای محسوس و نامحسوس پرداختند.
وی ادامه داد: با تلاش ماموران، چهار سارق حرفهای شناسایی و دستگیر شدند که متهمان در بازجوییهای به عمل آمده به ۱۷ فقره سرقت از منازل نیمه ساز و موتورسیکلت اعتراف کرد.
به گفته شفیعی، سارقان دستگیر شده بیشتر در بلوار شهید پاکنژاد و خیابان انقلاب دست به سرقت زده بودند.