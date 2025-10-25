پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت: ۲ گروه شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده صوفی چای این شهرستان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا زارع افزود: در پی گشت و کنترلهای مستمر شبانه روزی و تلاش محیطبانان در دامنههای کوه سهند و منطقه حفاظت شده صوفی چای شب گذشته ۲ گروه شکارچی متخلف دستگیر شدند.
وی ادامه داد: از این متخلفان سه قبضه اسلحه غیر مجاز و چهار قبضه اسلحه شکاری مجاز کشف و ضبط شد و متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند.
زارع اضافه کرد: همچنین از این گروه سه سر خرگوش شکار شده و ادوات شکار کشف شده است.
به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه در ۴۸ ساعت گذشته هشت گروه شکارچی و صیاد غیر مجاز در منطقه حفاظت شده صوفی چای و سد علویان این شهرستان دستگیر شدهاند.
منطقه حفاظتشده صوفی چای مراغه با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونههای نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوهای، خرگوش، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صدها گیاه مرتعی است.