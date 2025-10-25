به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: ۱۲۴ هزار نفر از عشایر این استان که حدود ۲۳ هزار خانوار می‌شود به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند شدند.

حیدری، صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و گسترش خدمات الکترونیک را از برنامه‌های مهم این نهاد برشمرد و افزود: این سازمان توانسته با تغییر و تقویت مدل‌های علمی به شکل پویا، زمینه الکترونیک شدن خدمات و آموزش به دریافت‌کنندگان خدمات را سرلوحه کار خود قرار دهد. وی تبیین برنامه‌های بیمه سلامت برای پوشش حداکثری بیمه‌شدگان، به ویژه قشر‌های آسیب‌پذیر و ساکنین مناطق کمتر برخوردار را از دیگر اولویت‌ها دانست و بر لزوم شناسایی و ثبت‌نام افراد بدون بیمه پایه درمانی تأکید کرد.