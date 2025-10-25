تیم فوتبال دنای یاسوج در رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دوم کشور و در ورزشگاه تختی یاسوج در برابر تیم شهرداری بندرعباس به تساوی بدون گل رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و از هفته سوم این مسابقات دو تیم فوتبال دنا یاسوج و شهرداری بندرعباس در ورزشگاه تختی یاسوج به مصاف هم رفتند و دو تیم در یک بازی پر برخورد به تساوی رضایت دادند.

تیم فوتبال دنای یاسوج که در دومین بازی خود و خارج از خانه مقابل پاس همدان به پیروزی رسیده بود در این بازی خانگی نتوانست از سد تیم شهرداری بندرعباس عبور کند.

تیم فوتبال دنای یاسوج با وجود موقعیت‌ها و فرصت‌های گل زنی فراوان، اما نتوانست به گل برسد.

قاسم سیانکی سرمربی تیم هم معتقد است که در خط هافبک و حمله ضعف دارد و ابرازامیداوری کرد که در بازی‌های آینده بتواند این خلا را پر کند.