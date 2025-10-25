نخستین همایش «هوش مصنوعی، فرهنگ، هنر و رسانه» به میزبانی الیگودرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و علاقه‌مندان به فناوری‌های نوین،نخستین همایش تخصصی «هوش مصنوعی، فرهنگ، هنر و رسانه»در الیگودرز برگزار شد.

بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در تولید متن، تحلیل احساسات، مشاوره و برنامه‌ریزی، ایده‌پردازی، استخراج عناصر از محتوا و معرفی ابزارهای صوتی و گرافیکی و سخنرانی محمدرضا شیخی نخبه ی حوزه ی تکنولوژی ایران از برنامه های ا ین رویداد سه‌ساعته بود.