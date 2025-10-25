برگزاری همایش هوش مصنوعی در الیگودرز
نخستین همایش «هوش مصنوعی، فرهنگ، هنر و رسانه» به میزبانی الیگودرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و علاقهمندان به فناوریهای نوین،نخستین همایش تخصصی «هوش مصنوعی، فرهنگ، هنر و رسانه»در الیگودرز برگزار شد.
بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در تولید متن، تحلیل احساسات، مشاوره و برنامهریزی، ایدهپردازی، استخراج عناصر از محتوا و معرفی ابزارهای صوتی و گرافیکی و سخنرانی محمدرضا شیخی نخبه ی حوزه ی تکنولوژی ایران از برنامه های این رویداد سهساعته بود.
ناهید شهروسوند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز در این مراسم بر اهمیت توسعه ی دانش هوش مصنوعی در بسترهای فرهنگی و هنری تأکید کردو گفت:برگزاری این همایشها میتواند نقطه عطفی در مسیر همافزایی میان فناوری و فرهنگ باشد.
تبیین ابعاد گوناگون تأثیر هوش مصنوعی بر فرهنگ، هنر و رسانه و بررسی راهکارهای سیاستگذاری و تولید محتوا از اهداف برگزاری این همایش بود.