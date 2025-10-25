حاجیه خانم ملوک نورعلی پور، مادر شهیده والامقام مینا کیانی فر(قیلاوی نژاد) در دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم ملوک نورعلی پور، مادر شهیده مینا کیانی فر (قیلاوی نژاد) روز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر ، امروز شنبه ۳ آبان ماه ساعت ۱۵ در گلزار بهشت علی با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

شهیده مینا کیانی فر (قیلاوی نژاد) متولد ۱۳۳۹ در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۹ در اثر بمباران هوایی به شهادت رسید و مزار مطهرش در گلزار شهدای بهشت علی دزفول است.

لازم به ذکر است شهیده مینا کیانی فر مادر شهیده سهیلا قیلاوی نژاد نیز می‌باشد.