همراستا با پویش ملی توان‌افزایی شکل‌گیری هسته‌های نوآور و فناور، پارک علم و فناوری قم گام دوم رویداد ملی نوآفرین صنعت‌ساز استان قم را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پارک علم و فناوری استان قم گفت: این رویداد با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار می‌شود.

خیر الله رهسپار فرد افزود: این رویداد با محوریت ایده‌های استارتاپی در حوزه‌های علوم انسانی و اسلامی، صنایع خلاق و فرهنگی و فنی و مهندسی برگزار می‌شود.

وی گفت: آخرین مهلت ارسال ایده‌ها ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ است و اختتامیه این رویداد هم ۳۰ آذرماه برگزار می‌شود.

صاحبان ایده می‌توانند به درگاه اینترنتی https// qomstp.ir/qomnoafarin (https://irandoc.ac.ir/national_plan) مراجعه کنند.