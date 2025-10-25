پخش زنده
همراستا با پویش ملی توانافزایی شکلگیری هستههای نوآور و فناور، پارک علم و فناوری قم گام دوم رویداد ملی نوآفرین صنعتساز استان قم را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پارک علم و فناوری استان قم گفت: این رویداد با همکاری دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی استان برگزار میشود.
خیر الله رهسپار فرد افزود: این رویداد با محوریت ایدههای استارتاپی در حوزههای علوم انسانی و اسلامی، صنایع خلاق و فرهنگی و فنی و مهندسی برگزار میشود.
وی گفت: آخرین مهلت ارسال ایدهها ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ است و اختتامیه این رویداد هم ۳۰ آذرماه برگزار میشود.
صاحبان ایده میتوانند به درگاه اینترنتی https// qomstp.ir/qomnoafarin (https://irandoc.ac.ir/national_plan) مراجعه کنند.