به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مهدیه اسفندیاری ساعت ۲:۱۵ دقیقه پنجشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۴ به وقت تهران از زندان به صورت مشروط و موقت آزاد شد که نشان داد حقیقت پشت میله‌های زندان می‌رود، اما خاموش نمی‌شود.

بیش از هفت ماه و نیم بدون محاکمه پشت میله‌های زندان امنیتی فرن در اطراف پاریس بود.

او اجازه نداشت از سلول خود خارج شود مگر این که حجابش را بردارد.

بعداز ۲۳۷ روز خبر خوب رسید و دختر ایران آزاد شد.

مهدیه اسفندیاری دختر ۳۳ ساله ایرانی فعال مدنی و دانش آموخته جامعه شناسی است.

زندان تاوان چند کلمه است در اینترنت؛ بعد از آنکه از فلسطین و مردم غزه نوشت ماموران به خانه اش در شهر لیون فرانسه ریختند و او را دستگیر کردند.

صدای میلیون‌ها آزادی خواه در فضای حقیقی و مجازی سرانجام به آزادی مهدیه اسفندیاری منجر شد.

مهدیه اسفندیاری بعد از ۲۳۷ روز به صورت مشروط و موقت از زندان آزاد شد و به گفته رسانه‌های فرانسوی او باید سه ماه دیگه در دادگاه حاضر شده و به خاطر حرفهایش در حمایت از مقاومت فلسطین محاکمه شود.