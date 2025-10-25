به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به اتمام عملیات نصب عرشه پل دوربرگردان بزرگراه شهید خرازی در مجاورت بیمارستان شماره دو شریعتی در هفته گذشته، گفت: عرشه فولادی این پل دارای ۲۲ قطعه با وزن مجموع ۴۷۰ تن است که در دو مرحله بر روی زیرسازه نصب و اجرا شد.

مهدی صداقتی افزود: زیرسازی کندروی شمالی و در امتداد آن مسیر دسترسی به بیمارستان شریعتی با اجرای زیرسازی ادامه دارد.

صداقتی با اشاره به تکمیل شیبراهه جنوبی پل در ماه‌های گذشته، از ادامه عملیات زیرسازی شیبراهه شمالی این پل خبر داد.

وی گفت: تمامی دیواره‌ها در این طرح تکمیل شده و عملیات نصب قرنیز در بخش‌های مختلف ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران پیشرفت این پل دوربرگردان را ۶۵ درصد اعلام کرد و اواخر پاییز را زمان بهره‌برداری از آن دانست.

گفتنی است احداث پل دوربرگردان شرق به شرق بزرگراه شهید خرازی در منتهی‌الیه غربی تهران به عنوان گام دوم طرح اتصال بزرگراه شهید همدانی به بزرگراه شهید خرازی، از آذر ماه سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت.