به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان، هشت میلیون و هشتصد هزار ساحل عاجی واجد شرایط رأی دادن در حدود ۲۶ هزار صندوق رأی گیری در این کشور راهبردی غرب آفریقا، شرکت می کنند.

الحسن واتارا رئیس جمهور و نامزد حزب حاکم " ائتلاف پیروان اوفوئه بوآنی برای صلح و مردم سالاری " بخت اصلی برای کسب پیروزی است.

اوفوئه بوآنی بنیان‌گذار ساحل عاج مدرن است. لوران باگبو و تیجانی تیام، نامزدهای اصلی احزاب مخالف رد صلاحیت شده اند. ژان لویی بیون، آنریت لاگو، سیمون باگبو و دون ملو چهار نامزد دیگر حاضر در انتخابات از احزاب کوچک محسوب می شوند.

ساحل عاج اولین تولید کننده کاکائو در جهان با ۴۵ درصد سهم بازار و دومین اقتصاد برتر غرب و مرکز آفریقا بعد از نیجریه است. رئیس جمهور جدید برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شود.