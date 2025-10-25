پخش زنده
در ادامه رزمایش رهروان شهدا خانوادههای معظم شهیدان والا مقام فرهاد پلنگی و اسداله امینی تکریم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ادامه رزمایش رهروان شهدا خانوادههای معظم شهیدان والا مقام فرهاد پلنگی و اسداله امینی تکریم شدند.
سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، حجت الاسلام ناجی مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه، فکری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از پرسنل سپاه با حضور در منزل شهیدان والا مقام فرهاد پلنگی و اسداله امینی از خانوادههای آنان قدر دانی کردند.
در این دیدارها با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا تجلیل شد.