به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه فراگیری علم، دانش و ورزش همواره از انقلاب اسلامی تاکنون سرلوحه راه شهدا بوده است،گفت: این مسیربا ایثار و فداکاری نسل جوان و تجدید میثاق اهالی علم و دانش، نوید بخش آینده درخشان نسل های آینده کشور در عرصه های مختلف همچون علم و ورزش است.

محمدرضا نظریان افزود: نسل نوجوان و دانش آموز ما باید بداند برای موفقیت و سربلندی این کشور چه خون هایی ریخته شده است و با پشتکار و تلاش در حوزه علم و دانش، ایران اسلامی را به قله های موفقیت برسانند.

در این مراسم که با حضور فرهنگیان استان به میزبانی اداره ناحیه یک در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد،از خانواده های شهدای ورزشکار استان هم تجلیل شد.

بیش از پنج هزار ورزشکار در راه آرمان های انقلاب و ایران اسلامی به شهادت رسیدند، که بیش از هزار نفر این شهدا، از استان اصفهان هستند.