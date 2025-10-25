پخش زنده
فیلم کوتاه کات، ساخته سیدعدنان طاهری ، کارگردان خوزستانی به جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه مستقل و تجربی کرالا هندوستان راه یافت.
فیلم کات داستان پیرمردی به نام مزهور را روایت میکند که در شهر شادگان زندگی میکند شهری که خشکسالی موجب نابودی بسیاری از نخلهای آن شده و مزهور با وجود شرایط سخت، هر روز با سهچرخهاش برای نخلها آب میآورد.
عشق به بازیگری در زندگی روزمرهاش جاری است، هنگام مراقبت از نخلها به موسیقی فیلم گوش میدهد، در تستهای بازیگری شرکت میکند و در لحظههایی با صحنههای فیلمهای مختلف احساس همذاتپنداری میکند.
تماشای فیلم و تمرین بازیگری بخشی از زندگی اوست، با امید به روزی که تصویرش را بر پرده سینما ببیند.
از جمله عوامل این فیلم کوتاه میتوان به سیدعدنان طاهری کارگردان، مجیدشهبازی و علی البونعیم تصویربرداری، میلاد فرهانیان تدوین و صداگذاری، جمیل عاشوری اصلاح رنگ و نور، هاشم عساکره مدیر تولید، علیرضا زارعی تهیه کننده، و حضور مزهور آلبوغبیش و سیدشاکر موسوی اشاره کرد.
فیلم کات پیش از این نیز در چند جشنواره معتبر بینالمللی همچون جشنواره بینالمللی فیلم پاریس Regards d'Iran Festival، جشنواره فیلم گلزن کیرشن آلمان Kobani International Film Festival، جشنواره فیلم لندن در انگلستان Portobello Film Festival، پذیرفته شده است.
براساس این گزارش جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه مستقل و تجربی کرالا هندوستان از ششم تا نهم نوامبر ۲۰۲۵ در ایالت کرالا، هند برگزار میشود.