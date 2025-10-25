پخش زنده
امروز: -
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:با هدف افزایش اشتغالپذیری و توسعه مهارتآموزی در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی، طرح ملی کارورزی در سراسر کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نیکجو گفت: با هدف افزایش اشتغالپذیری و توسعه مهارتآموزی در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی، طرح ملی کارورزی از ابتدای مهرماه سال جاری در سراسر کشور آغاز شده است.
وی افزود: این طرح به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در بین دانشآموختگان دانشگاهی، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چارچوب طرح ملی تحول بازار کار در حال اجراست.
وی افزود:فارغالتحصیلان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که هنگام ثبتنام حداکثر ۳۵ سال سن دارند، میتوانند با مراجعه به سامانه ilm.mcls.gov.ir در این طرح ثبتنام کنند. برای آقایان نیز داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم الزامی است.
نیکجو با اشاره به مراحل اجرای این طرح اظهار داشت:طرح کارورزی شامل دو بخش است؛ مرحله نخست، دوره مقدماتی سهماهه آموزش مهارت و دوره دوم، حداکثر ۱۲ ماه کارورزی در محیط کار واقعی است. در این مدت، کارفرمایان از مشوق بیمهای سهم کارفرما برخوردار میشوند.
به گفته وی، حق بیمه سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد حداقل دستمزد بوده و بهصورت ماهانه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب کارفرمایان دارای مجوز فعالیت و کد بیمه واریز میشود.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد افزود:کارفرمایان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ۵۰ درصد از میانگین نیروی بیمهشده دوازده ماه گذشته خود را از کارورزان جذب کنند.
وی تأکید کرد:تمام کارورزان در طول مدت حضور خود در کارگاه، تحت پوشش بیمه مسئولیت و حوادث هستند و بهتناسب حضور، مبلغ ۲۰ میلیون ریال در ماه بهعنوان کمکهزینه کارورزی به حساب آنها واریز میشود. پرداخت نهایی نیز پس از تأیید حضور و عملکرد کارورز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام میگیرد.
نیکجو در پایان تصریح کرد: این مشوقها برای تمامی کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی که دارای مجوز فعالیت و کد کارگاهی باشند، قابل استفاده است.