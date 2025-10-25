پخش زنده
مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان از فراهم شدن امکان اهدای پلاکت خون در شهرهای زابل و ایرانشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ابوالحسن صفدری در جریان بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از پیشرفتهای انتقال خون استان بیان کرد: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ شاهد رشد قابل توجهی در شاخصهای اهدای خون در استان بودهایم.
وی ادامه داد: در شهریورماه امسال موفق شدیم ۶۲۰۴ واحد خون جمعآوری کنیم و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۲ هزار واحد خونگیری در سطح استان انجام شده است.
صفدری یکی از دستاوردهای سازمان انتقال خون استان را فراهم شدن امکان اهدای پلاکت خون در شهرهای زابل و ایرانشهر عنوان کرد و گفت: این خدمت حیاتی که پیش از این تنها در مرکز استان (زاهدان) ارائه میشد، دسترسی بیماران نیازمند در مناطق مختلف را به این فرآورده مهم افزایش داده است.
مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان تأکید کرد: با وجود رشد قابل توجه آمار اهدای خون، همچنان برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند مشارکت گستردهتر مردم هستیم.