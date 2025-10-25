پخش زنده
امروز: -
جمعی از مسئولان شهرستان با مادر شهید عبدالله صادقی در خوانسار دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خوانسار گفت: شهید عبدالله صادقی در بیست و چهارم آذر سال ۱۳۶۹ در منطقه کورین سیستان و بلوچستان به دست دشمنان کوردل به شهادت رسید.
احسان عطاء زاده افزود: پیکر این شهید در کنار همرزمانش در گلزار شهدای روستای گنجه به خاک سپرده شد.
در سال تحصیلی جاری ۱۴۲ نفر دانشجوی جدید از ۱۶ استان کشور در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار ثبت نام کردهاند.
سعید وحدتی گفت: این دانشکده زیر نظر دانشگاه اصفهان فعالیت میکند و دارای چهار رشته آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر، ریاضی و کاربردها و مهندسی کامپیوتر با ۵۰۰ نفر دانشجو است
وی افزود: با اختصاص خوابگاه تمام دانشجویان غیر بومی اسکان شدهاند و به آنان خدمات رسانی میشود.