با تلاش قضایی و پلیسی، دختر جوان ربوده شده در میاندورود در عملیاتی سریع نجات یافت و متهمان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدحسن دانافر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود، از رهایی یک دختر جوان از چنگال آدم‌ربایان با پیگیری قضایی و عملیات پلیسی در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

وی افزود: در پی گزارش وقوع آدم‌ربایی با تهدید سلاح سرد، بلافاصله با دستور دادستانی، پلیس آگاهی وارد عمل شد و متهمان در یکی از شهرستان‌های مجاور شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان میاندورود گفت: این دو متهم پس از انتقال به دادسرای میاندورود و تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شدند و دختر جوان به سلامت به آغوش خانواده بازگردانده شد.

دانافر با هشدار به مخلان امنیت جامعه تأکید کرد: امنیت مردم شریف شهرستان خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه قانون‌شکنی و سلب آسایش شهروندان، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان از برخورد قاطع بازپرس پرونده و تلاش پرسنل پلیس آگاهی در دستگیری سریع متهمان تقدیر کرد.





