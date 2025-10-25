رئیس تعاون روستایی مسجدسلیمان از تامین و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی و دامی با هدف توسعه فعالیت‌های منتهی به تولید و تامین غذای مردم در شهرستان خبر داد.

تامین و توزیع ۳۵۰ تن نهاده‌های کشاورزی و دامی در مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آذین عالیپور بیرگانی گفت: از ابتدای امسال و در راستای تقویت فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در تلاش برای تامین انواع نهاه‌های کشاورزی و دامداری بوده‌ایم که در مدت زمان ۶ ماهه موفق به تامین ۵۰ تن بذر گندم و ۱۵۰ تن کود اوره و ۱۵۰ تن جو دامی شده که بخشی از این نهاده‌ها توزیع و بخشی دیگر در حال توزیعی هستند.

وی ادامه داد: همچنین لازم به ذکر است که در همین مدت یک باب روستابازار در دستور کار قرار گرفته است و انشالله بتوانیم در بهمن ماه و در روستای گلگیر این مهم را به بهره برداری برسانیم.

عالیپور بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات ما در راستای تامین غذای مردم، متعلق به توزیع آرد می‌باشد که در مدت زمان فوق و تا پایان شهریورماه ۷۱۷ تن آرد روستایی را توزیع کرده‌ایم و این روند تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

رئیس تعاون روستایی مسجدسلیمان با اشاره به اینکه در سال گذشته موفق به توزیع ۹۸۱ هزار لیتر نفت سفید در بین روستا‌های فاقد گازکشی و برای تامین نیاز روستاییان شده‌ایم تصریح کرد: امسال برای تامین نفت سفید مورد نیاز روستاییان فاقد گازکشی و صعب العبور، قراردادی را با شرکت پخش فراورده‌های نفتی در دستور کار داریم تا بتوانیم در فصل سرما این مهم را برطرف نمائیم.