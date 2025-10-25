به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله عبادی زاه در نشست کانون‌های مهدویت دانشجویی در بندرعباس افزود: تاکنون ۱۵۰ کانون مهدویت در استان تشکیل شده است که از این شمار ۱۸ کانون دانشجویی است.

امام جمعه بندرعباس گفت: هر کانون مهدویت دستکم باید ۳۱۳ عضو داشته باشد.

آیت الله عبادی زاده افزود: از همه اقشار مردم از جمله دانشجویان، دانش آموزان و اصناف برای عضویت در کانون‌های مهدویت دعوت می‌شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: پنجمین اجلاس انقلاب و مهدویت بهمن امسال با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران در بندرعباس برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ برگزاری پنجمین اجلاس انقلاب و مهدودیت در هرمزگان

آیت الله عبادی زاده افزود: اساتید این حوزه از هرمزگان می‌توانند مقالات علمی خود را به اجلاس ارسال کنند.

امام جمعه بندرعباس گفت: ایجاد نشریه‌های تخصصی کانون‌های مهدویت دانشجویی، تلویزیون اینترنتی، نشست‌های گفتگومحور و کرسی‌های آزاد اندیشی به تقویت کانون‌ها در دانشگاه‌ها کمک می‌کند.

آیت الله عبادی زاده افزود:کانون‌های دانشجویی موتور محرک گسترش مهدویت در استان هستند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: این کانون‌ها به شکل و محتوای برنامه‌های خود در دانشگاه‌ها توجه بیشتری کنند.

آیت الله عبادی زاده افزود: برگزاری اجتماع بزرگ مهدویت نیز در دستور کار است.

امام جمعه بندرعباس گفت: اردوگاه کانون‌های مهدویت دانشجویی هرمزگان در مشهد مقدس در زمینی به وسعت چهار هکتار در حال ساخت است.

آیت الله عبادی زاده افزود: برگزاری اردو‌های دانشجویی و برنامه‌های فرهنگی از مهمترین اهداف است.

مدیر بنیاد مهدویت هرمزگان نیز در این نشست گفت: طرح موعود دانشجویی با هدف برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه‌های هرمزگان در حال برگزاریست.

امیرمحمد رضایی زارعی افزود: برنامه‌های تخصصی، نقد فیلم و کتاب از مهمترین برنامه‌های کانون‌های دانشجویی است.

همچنین در این نشست برخی از دبیران کانون‌های مهدویت دانشجویی درخواست‌ها و عملکرد خود را بیان کردند.