پخش زنده
امروز: -
در قالب یک طرح ضربتی به مدت ۴۸ ساعت ۴۹ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ۱۹ دستگاه خودروی شوتی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: مأموران انتظامی مرحله هفتم طرح استانی مقابله با خودروهای شوتی و قاچاقچیان سوخت را در قالب یک طرح ضربتی به مدت ۴۸ ساعت اجرا کردند.
سرهنگ دهقان افزود: مأموران انتظامی با انجام ایست و بازرسیهای مقطعی وکنترل محورهای مواصلاتی استان به ۱۹ دستگاه خودروی شوتی مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.
سرهنگ دهقان با بیان اینکه در بازرسی از خودروهای توقیف شده مقدار ۴۹ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از هزار و ۷۰ دستگاه انواع خودروهای شوتی توقیف شدهاند.