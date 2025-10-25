یه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در جلسه مولد سازی به ریاست استاندار و با شرکت مدیران کل و نماینده‌های دیگر دستگاه‌ها در استان برگزار شد مصوبات جلسات گذشته به تفکیک ادارات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه با ارائه گزارشی از روند اجرای مولد ساز‌ی در استان از پیگیری تفکیک، قیمت‌گذاری و ارزش‌افزایی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خبر داد.

طاهر شریف پور با بیان اینکه اداره کل اموزش و پرورش استان دارای ۹ فقره املاک مازاد است گفت: از این املاک ۱ فقره تفکیک و قیمت گزاری شده، اسناده ۲ فقره نیز برای بررسی به کارگروه مولد سازی ارسال و دیگر املاک نیز در مرحله ارزش افزایی و قیمت گزاری است.

یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست اجرای مولد سازی را برای کمبود اعتبار طرح‌های دستگاه‌ها فرصت مناسب دانست و گفت: دستگاه‌های متولی برای استفاده از این ظرفیت تمام توان خود را به به کار گیرند تا از این طریق بتوانند با تامین اعتبار بخشی از طرح‌های نیمه تمام خود را تکمیل کنند.

در ادامه این جلسه املاک مازاد دانشگاه علوم و پزشکی یاسوج، سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل ورزش و جوانان نیز برای مولد سازی مورد بررسی قرار گرفت.