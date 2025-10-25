یک استاد دانشگاه با بیان اینکه فردوسی تنها شاعر نیست، گفت: شاهنامه نخستین نویسنده آثار علمی‌تخیلی در تاریخ بشر است؛ به همین علت همه عناصر نمایشی لازم برای ساخت فیلم، مجموعه تلویزیونی یا نمایش در آن وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای رسولی استاد دانشگاه و شاهنامه‌پژوه در نشست «شاهنامه، از تاریخ تا قانون به روایت امروز» تأکید کرد: شاهنامه منبعی معجزه‌آسا برای فیلمنامه‌نویسان جهان است.

این شاهنامه‌پژوه، با تأکید بر ضرورت نگاه عمیق و فراتر از کلیشه‌های ادبی به شاهنامه گفت: از نگاه سطحی به شاهنامه باید پرهیز کرد؛ زیرا شاهنامه تنها کتابی ادبی یا مجموعه‌ای از افسانه‌ها نیست و هرکس به عمق آن راه یابد درمی‌یابد چه دنیای شگفت‌انگیزی در آن نهفته است.

محمد رسولی با بیان اینکه در شاهنامه با روایتی روبه‌رو هستیم که باید آن را فراتر از قصه و افسانه دید، افزود: وقتی پژوهشگری می‌گوید در شش ماه صد صفحه از شاهنامه را خوانده، مطمئنم اشتباه کرده؛ زیرا ما پس از سال‌ها مطالعه هنوز در حال بررسی چند ده صفحه آغازین آن هستیم.

دکتر رسولی فردوسی را نماد خرد، صداقت و درستکاری ایرانی دانست و تأکید کرد: فردوسی نه‌تنها شاعر، متفکری است که در اثر خود به فناوری، پزشکی، اخترشناسی و فلسفه پرداخته است. او در واقع نخستین کسی است که اثری با مؤلفه‌های علمی - تخیلی خلق کرده؛ اثری که واقعیت‌های تاریخی و علمی در لایه‌های آن نهفته است.

وی به ظرفیت‌های سینمایی شاهنامه اشاره کرد و گفت: اگر فردوسی ده منشی صحنه داشت، فیلمنامه‌ای بهتر از شاهنامه نمی‌نوشت! تمام عناصر نمایشی لازم برای ساخت فیلم و نمایش در شاهنامه وجود دارد. هر داستان آن قابلیت تبدیل‌شدن به اثری مستقل را دارد؛ از فیلم کوتاه و بلند گرفته تا مجموعه‌های چندفصلی. ایمان دارم که اگر فیلمنامه‌نویسان بزرگ جهان به شاهنامه مراجعه کنند، درمی‌یابند با فیلمنامه‌ای معجزه‌آسا روبه‌رو هستند که می‌تواند منبع صد‌ها اثر سینمایی باشد.

او شاهنامه را سرچشمه‌ای بی‌پایان برای سینما، تئاتر و تلویزیون توصیف کرد و گفت: بازخوانی علمی آن می‌تواند دریچه‌ای تازه به تاریخ، فلسفه و هویت ایرانی بگشاید.