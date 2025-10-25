به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: مأموران انتظامی بیرجند اخباری مبنی بر این که محل‌هایی در سطح شهر به پاتوق خرده فروشان مواد مخدر تبدیل شده و نارضایتی شهروندان را بوجود آورده است دریافت کردند، که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ شکوهی راد افزود: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان بیرجند با انجام اقدامات اطلاعاتی، مناطق آلوده و جرم خیز را شناسایی کردند که با دستور مرجع قضائی در این رابطه ۲ پاتوق فروش و مصرف مواد مخدر پلمب شد.