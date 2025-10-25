پخش زنده
تیم نیروگاه اصفهان، فاتح چهارمین دوره رقابتهای مینی فوتبال صنعت تولید نیروی برق حرارتی کشور در نکا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهارمین دوره رقابتهای مینی فوتبال چمنی جام شهدای صنعت تولید نیروی برق حرارتی، با قهرمانی نیروگاه اصفهان به میزبانی نیروگاه شهید سلیمی نکا به کار خود پایان داد.
در بازی نهایی این رقابتها تیمهای شیروان و اصفهان برابر هم صف آرایی کردند که در پایان تیم اصفهان، تنها تیم بدون باخت این بازیها که با ۵ برد و یک تساوی گام به بازی نهایی گذاشته بود با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و جام قهرمانی مسابقات را بالای سر برد و تیم شیروان بر سکوی دوم ایستاد.
در بازی رده بندی نیز نیروگاه نکا میزبان مسابقات با دو گل حسین شعبانی و ابوالفضل معافی، سه بر صفر از سد تیم شرکت توانیر گذشت و بر سکوی سوم مسابقات قرار گرفت.
مراسم اهدای جام و اختتامیه مسابقات با حضور مدیران شرکت برق حرارتی کشور، مدیران عامل نیروگاههای اصفهان و شیروان، جمعی از مسئولین ورزشی شرکتهای صنعت آب و برق استان و پیشکسوتان فوتبال برگزار و از تیمهای برتر رقابتها تجلیل شد.
کاپ اخلاق به شرکت توانیر رسید و ابوسعید کیانی از شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با ۷ گل زده آقای گل شد.
در این دوره از رقابتها که از ۲۴ مهرماه آغاز شده بود، ۱۵ تیم از نیروگاههای نکا، اصفهان، بیستون، شیروان، بندرعباس، سیستان و بلوچستان، کرمان، لوشان، طرشت و ری، شرکتهای تولید تهران، شیروان و فارس و نیز شرکتهای برق حرارتی و توانیر در سه گروه با هم رقابت کردند.