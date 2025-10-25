مسئول مطبوعات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از ارسال ۸۴ عنوان نشریه محلی استان به کتابخانه ملی خبر داد.



به گزارش واسپاری سومین سری نشریات محلی به کتابخانه ملی گفت:در این نوبت ۸۴ عنوان نشریه محلی استان به مدیریت کتابخانه ی ملی منطقه ی غرب کشور ارسال شده است.



مسئول مطبوعات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: نوبت‌های قبلی هم ۸۲ عنوان نشریه محلی ارسال شده بود که در این نوبت شاهد رشد ۱۰۰ درصدی واسپاری نشریات محلی بوده‌ایم و این روند تا پایان سال ادامه دارد . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سمیرا عزیزی با اشاره بهنوبت‌های قبلی هم ۸۲ عنوان نشریه محلی ارسال شده بود که در این نوبت شاهد رشد ۱۰۰ درصدی واسپاری نشریات محلی بوده‌ایم و این روند تا پایان سال ادامه دارد .

وی گفت:برای اجرای ضوابط قانونی نشر و حفظ آثار مکتوب استان،همه ی نشریات دارای مجوز چاپ و انتشار فعال از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از گردآوری و بررسی، برای واسپاری و آرشیو دائمی در کتابخانه ملی کشور ارسال می‌شوند.

عزیزی افزود: نشریات واسپاری‌شده شامل مجموعه‌ای از هفته‌نامه‌ها، دو‌هفته‌نامه‌ها و ویژه‌نامه‌های فرهنگی و اجتماعی فعال در شهرستان‌های مختلف هستند که نقش مهمی در ثبت تاریخ محلی و تحولات اجتماعی استان ایفا کرده‌اند.