به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ ذوالفقاری با حضور در شبکه سیمای البرز برنامه امروز البرز گفت: راهکار مقاوم سازی فرزند در محیط اجتماعی، آموزش و یادگیری است،مهارت پرواز و هجرت از محیط منفی از فرد و محیط یک ضرورت آموزشی برای کودکان و نوجوانان است.

وی با بیان اهمیت آگاهی آموزشی در میان کودکان و نوجوانان در برنامه زنده امروز البرز بیان کرد: آگاهی از خود به عنوان یک تقوای خویشتن اهمیت اساسی دارد؛ شجاع دل بودن در مسیر حق و استقامت داشتن یکی از صفت‌های والایی است که در نوجوان و کودک از طرف پدر و مادر باید تقویت شود.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی به محیط به مجری سیمای البرز توضیح داد: بسیاری از افراد علت قرار گرفتن در مسیر اشتباه را رفیق ناباب می‌دانند؛ یعنی محیط در انسان تأثیر می‌گذارد و افراد خواهان این هستند که خود را با شرائط کنار آیند، مدیریت خودمحیط‌ها یکی از ضرورت‌هایی است که به واسطه قصه و بازی هجرت از محیط منفی به محیط مثبت به دست می‌آید.

کارشناس کودک و نوجوان در شبکه سیمای البرز عنوان کرد: محیط آفرینی و ایجاد یک فضای جدید زیستی برای فرار از موقعیت‌ها و محیط‌های نامناسب یک ضرورت است.