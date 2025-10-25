به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی دانش‌آموزان گفت: توجه به معنویت دانش‌آموزان، انس با مسجد و اجرای برنامه‌های فرهنگی اثرگذار باید در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش استان قرار گیرد.

هاشمی با بیان اینکه حضور در اردو‌های راهیان نور، زمینه ساز تحول فکری و معنوی در زندگی دانش آموزان است، گفت: لازم است زمینه حضور همه دانش آموزان در اردو‌های راهیان نور فراهم شود.

به گفته وی اردو‌های راهیان نور یکی از تأثیرگذارترین برنامه‌ها در حوزه پرورشی و تربیتی است و همه دستگاه‌ها باید برای تقویت و پشتیبانی از این برنامه همکاری کنند.

استاندار به نقش کلیدی شورا‌های آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی وزارت آموزش و پرورش از عملکرد شورا‌های استانی، خراسان جنوبی در رده‌های برتر کشور قرار گرفته که این موفقیت حاصل همکاری و همراهی همه دستگاه‌های عضو شورا است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم و منسجم جلسات شورای آموزش و پرورش افزود: جلسات می‌تواند به‌صورت چرخشی در شهرداری، مدارس حاشیه شهر و دستگاه‌های عضو برگزار شود تا تعامل بیشتری ایجاد شود.

وی با انتقاد از طولانی شدن برخی پروژه‌های عمرانی گفت: برخی پروژه‌های استان از جمله ساختمان آموزش و پرورش، مسیر ماهیرود به فراه، طرح‌های مرتبط با معادن زغال‌سنگ سال‌هاست نیمه‌تمام مانده‌اند و تکمیل آنها پیگیری جدی‌تری نیاز دارد.

استاندار در بخش دیگری از سخنانش به کیفیت مطلوب نمایشگاه بین‌المللی ایران و افغانستان در بیرجند اشاره کرد و افزود: برای پیگیری تفاهم‌نامه‌های امضا شده در این نمایشگاه، دبیرخانه‌ای ویژه تشکیل شده است.

هاشمی گفت: برگزاری همایش دیپلماسی منطقه‌ای نیز فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان فراهم کرد و سبب شد توجه کشور‌های همسایه و سفرا به خراسان جنوبی جلب شود.