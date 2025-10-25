پخش زنده
مجمع عمومی سالیانه هیئت تیراندازی استان یزد با حضور سردار قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی کشور و جمعی از مسئولان ورزشی استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست مجمع عمومی سالیانه هیئت تیراندازی استان یزد، موضوعاتی از جمله لزوم توجه به توسعه و حمایت بیشتر از رشته تیراندازی، گرانی تجهیزات این ورزش، بهرهگیری از ظرفیت تیراندازی سایر ادارات و نهادها و نیز شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی برای قهرمانپروری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سردار قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی کشور در حاشیه این مجمع با تأکید بر ظرفیتهای بالای یزد در این رشته گفت:«استان یزد یکی از استانهای مستعد کشور در حوزه تیراندازی است که در صورت حمایت هدفمند، میتواند جایگاه خود را در سطح ملی و حتی بینالمللی ارتقا دهد.»
رئیس فدراسیون تیراندازی کشور در ادامه بر لزوم شناسایی استعدادهای برتر استان یزد تأکید کرد و گفت: شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوان و جوان در تیراندازی میتواند زمینهساز حضور قهرمانان جدید از یزد در تیمهای ملی باشد.