دمای شبانه در روز‌های آتی ۱ تا ۲ درجه سردتر، اما دمای روزانه تا حدی گرمتر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مطابق بررسی‌ها آسمان استان در ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد و در برخی از نقاط بویژه مناطق غرب و شمال استان در ساعات بعدازظهر و شب با احتمال افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

فردا یکشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر در برخی از نقاط تا حدی افزایش خواهد یافت.

بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی از روز دوشنبه تا پایان هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

از لحاظ دمایی بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای شبانه در روز‌های آتی بین ۱ تا ۲ درجه سردتر، اما دمای روزانه تا حدی گرمتر خواهد شد.