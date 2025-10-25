پخش زنده
فرماندار فامنین گفت: ۱۵۰۰ سالمند در این شهرستان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد فتحی در مراسم گرامیداشت سالمندان فامنین افزود: سالمندان روایتگر یک عمر ایثار حکمت هستند.
وی افزود: شما نه تنها بخشی از جامعه، بلکه ریشه و هویت این سرزمین هستید و آنچه امروز ما داریم، از امنیت و آسایش گرفته تا رشد و تعالی، مدیون زحمات بیدریغ شما در سالهای گذشته است.
فرماندار فامنین با اشاره به اینکه سالمندی فضل پربار زندگی است افزود: جامعهای پویاست که از خرد و تجربه نسلهای پیشین خود بهره میبرد و پیوند عمیق بین نسلها را حفظ میکند.
فتحی افزود: وظیفه ما بهعنوان مسئولان، تنها فراهم کردن امکانات رفاهی نیست؛ ما باید فضایی ایجاد کنیم که سالمندان ما احساس کنند نه تنها مورد حمایت هستند، بلکه همچنان فعال، موثر و ارزشمندند.
در ادامه این مراسم از خیر گرانقدر آقای نیکوکار و دانش آموزان برتر تحت حمایت کمیته امداد تقدیر به عمل آمد.