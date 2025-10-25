به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی القاصی مهر درباره وضع پژمان جمشیدی افزود: دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی را نقض کرد تا قرار متناسب صادر شود.

سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ قوه قضاییه با انتشار خبر بازداشت یک بازیگر مشهور، اعلام کرد: چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد.

در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.