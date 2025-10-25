به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: آذربایجان‌غربی دارای یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت است که سالانه ۸۴۰ هزار هکتار آن زیرکشت انواع محصولات قرار می‌گیرد و از این مقدار حدود ۴۰۰ هزارهکتار آن گندم است.

حکمت جعفری، بر ضرورت بهره گیری از فناوری‌های نوین، اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب باتوجه به چالش‌های ناشی از کم آبی تأکید کرد.

جعفری افزود: ارقام گندم کشت شده در گندمزار‌های آبی آذربایجان‌غربی شامل ارقام پیشگام، میهن، حیدری، حیران و زرینه و ارقام دیم شامل واران، صدرا، باران، هما، هشترود و آذر است.