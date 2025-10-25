فرمانده انتظامی استان همدان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان موفق به شناسایی محل دپو آرد‌های قاچاق یارانه‌ای و دستگیری ۷ خودروی حامل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی فرمانده انتظامی استان همدان بااعلام این خبر گفت: مقدار آردهایکشف و ضبط شده ۱۴۰ تن معادل ۳۵۰۰ کیسه و به ارزش ۵ میلیارد تومان است.

وی افزود: پرونده قضایی این محموله‌های توقیفی تشکیل و به دادسرا و تعزیرات حکومتی ارسال و آرد‌های مکشوفه نیز به اداره غله استان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: که متهمان با ارائه اسناد و بارنامه‌های جعلی اقدام به ارتکاب جرم کردند و سعی در گمراه کردن ماموران داشتند که در این زمینه ۱۲ نفر متهم شناسایی و دستگیر شدند.