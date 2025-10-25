با هدف افزایش سرانه ورزشی و گسترش نشاط اجتماعی؛
ورزشگاه وحدت در منطقه۱۴ تهران افتتاح شد
آیین افتتاح طرح نو و بهسازی ورزشگاه وحدت با حضور شهردار منطقه ۱۴ تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، جمعی از پیشکسوتان فوتبال کشور و مدیران حوزه ورزش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به اینکه در این طرح بیش از پنج هزار متر مربع فضای ورزشی «وحدت» نوسازی و به تجهیزات جدید مجهز شده است، همچنین از برنامههای آینده منطقه برای توسعه زیرساختهای ورزشی خبر داد.
امیر شهرابی با اشاره به تعویض چمن چند زمین، ساخت چهار زمین فوتبال جدید، احداث زمین بدمینتون و زمین اسکیت به عنوان پروژههای سال جاری، بر اولویت مدیریت شهری منطقه ۱۴ برای ارتقای و افزایش سرانه و ظرفیتهای ورزشی جهت بهرهمندی خانوادهها و نسل جدید تاکید کرد.
شهرابی یاداور شد: اجرای این طرحها در راستای گسترش عدالت ورزشی و ارتقای نشاط اجتماعی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان به اجرا درآمدهاند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران و پیشکسوتان حاضر نیز در حاشیه این آیین، توسعه و تجهیز سرانههای ورزشی در مناطق شهری را از عوامل مهم ایجاد نشاط اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان و کاهش آسیبهای اجتماعی عنوان کردند و عملکرد منطقه ۱۴ را در اجرای طرحهای اثرگذار ورزشی مثبت و ارزشمند ارزیابی کردند.
گفتنی اس، ورزشگاه وحدت که از سال ۱۳۳۴ بهعنوان یکی از قدیمیترین زمینهای فوتبال جنوب تهران شناخته میشود، اکنون با تلاش شهرداری منطقه ۱۴ بازسازی و با چمن مصنوعی جدید بهسازی و به تجهیزات جدید مجهز شده است.
در پایان آیین افتتاح زمین جدید ورزشگاه وحدت مسابقهای نمادین میان پیشکسوتان فوتبال کشور برگزار شد.