به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نورالله موالی زاده گفت: کشت گشنیز بذری در سطح یک هکتار از اراضی مرکز خدمات کشاورزی سویسه شهرستان کارون انجام شد.

وی افزود: این طرح از محل اعتبارات استانی بخش باغبانی و با هدف تولید بذر باکیفیت اجرا شد.

موالی زاده ادامه داد: اجرای این طرح در راستای ارتقای کیفیت بذر سبزیجات، افزایش بهره‌وری و توسعه تولیدات باغبانی و گیاهان دارویی در شهرستان کارون صورت گرفته است.