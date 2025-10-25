پخش زنده
سرپرست جهاد کشاورزی کارون از کشت گشنیز بذری در سطح یک هکتار از اراضی مرکز خدمات کشاورزی سویسه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نورالله موالی زاده گفت: کشت گشنیز بذری در سطح یک هکتار از اراضی مرکز خدمات کشاورزی سویسه شهرستان کارون انجام شد.
وی افزود: این طرح از محل اعتبارات استانی بخش باغبانی و با هدف تولید بذر باکیفیت اجرا شد.
موالی زاده ادامه داد: اجرای این طرح در راستای ارتقای کیفیت بذر سبزیجات، افزایش بهرهوری و توسعه تولیدات باغبانی و گیاهان دارویی در شهرستان کارون صورت گرفته است.