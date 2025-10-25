به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توسعه انرژی‌های تجدید پذیر خلیج فارس با بیان اینکه این نیروگاه در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار ساخته می‌شود، گفت: نیروگاه خورشیدی سردارشهید سلامی گلشهر گلپایگان با سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاری (۲۰ هزار همت) شرکت توسعه انرژی‌های تجدید پذیر خلیج فارس در مدت ۱۲ ماه ساخته می‌شود.

مهدی همدم مومن افزود: این نیروگاه در آینده به ظرفیت تولید ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه چشم انداز شرکت توسعه انرژی‌های تجدید پذیر خلیج فارس ایجاد ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدت ۵ سال در کشور است گفت: این شرکت تاکنون پروانه ساخت ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر را در ۱۰ استان کشور گرفته است.