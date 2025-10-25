پخش زنده
امروز: -
حریفان نمایندگان تکواندو کشورمان در اوزان ۵۴- و ۸۷- کیلوگرم آقایان و ۷۳- کیلوگرم بانوان در رقابتهای قهرمانی جهان - چین، مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی تکواندو، جدول رقابتهای روز سوم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی را اعلام کرد که سه نماینده ایران از جمله مهدی رزمیان در وزن ۵۴- کیلوگرم، محمدحسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم و ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم به مصاف رقبا خواهند رفت.
یکشنبه چهارم آبان، مهدی رزمیان نماینده جوان کشورمان در وزن ۵۴- کیلوگرم در دور نخست در جدولی با حضور ۶۳ تکواندوکار، برابر «سی ان لی» از چین تایپه به میدان میرود و در صورت برتری برابر برنده دیدار زامبیا و اردن مسابقه خواهد داد. در سمت جدول رزمیان نمایندگان نیجر، کویت، اندونزی و جمهوری آذربایجان حضور دارند.
در وزن ۸۷- کیلوگرم، محمد حسین یزدانی در دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده مسابقه میان کره جنوبی و ژاپن مبارزه خواهد کرد. «وو هئوک پارک» قهرمان جهان در سال ۲۰۲۲ از عنوان داران کره جنوبی به شمار میرود. ضمن اینکه در سمت جدول یزدانی نمایندگان کانادا، مالی و مراکش حاضر هستند. در این وزن ۴۶ تکواندوکار حضور دارند.
ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم در دور نخست ابتدا با «تایسا دا سیلوا» از برزیل دیدار میکند و در صورت برتری به مبارزه با برنده دیدار بریتانیا و عربستان سعودی خواهد پرداخت. در سمت جدول میرحسینی «ژو زکیو» عنوان دار از چین، پاپوآ گینه نو و کوبا حضور دارند.
بیستوهفتمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.