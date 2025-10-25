به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در راستای اجرای طرح نفوذ دانش، کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت اصولی تاکستان دیم در فصل خواب با تدریس بیژن کاووسی، مروج ارشد انگور استان فارس، و با حضور زارع خفری مدیر جهاد کشاورزی، کارشناسان جهاد کشاورزی و جمعی از باغداران شهرستان ممسنی برگزار شد.

مباحثی همچون اصول تغذیه باغ های انگور در فصل خواب، میزان و نحوه مصرف کود، مدیریت هرس و کنترل آفات و بیماری‌ها در این کارگاه بررسی شد.