مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: سه میلیون و ۲۶۵ هزار تن کالا در هفت ماه گذشته در شبکه حمل و نقل جاده‌ای این استان جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و لجستیکی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، کلیم‌الله وثوقی روز شنبه در بازدید از شرکت حمل و نقل کالای پارس‌آباد اظهار کرد: تعداد بارنامه‌های صادر شده از اول سال جاری تا اول آبان ماه ۲۲۵ هزار و ۴۵۳ برگ و بیانگر حجم گسترده فعالیت‌های حمل و نقل کالا در این بازه زمانی است و نسبت به سال گذشته که ۲۱۱ هزار و ۳۸۶ هزار برگ بارنامه صادر شده، افزایش هفت درصدی نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: با تلاش رانندگان جهادی و انقلابی روند جابجایی کالا در استان اردبیل عادی است و در مدت زمان یاد شده یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن کالا از شهرستان اردبیل، ۷۸۹ هزار تن از شهرستان نمین، ۳۱۵ هزار تن از شهرستان پارس‌آباد، ۲۸۶ هزار تن از شهرستان خلخال، ۱۴۲ هزار تن از شهرستان مشگین‌شهر، ۹۶ هزار تن از شهرستان اصلاندوز، ۱۰۷ هزار تن از شهرستان گرمی و ۱۶۰ هزار تن کالا از شهرستان بیله‌سوار جابجا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: عمده کالا‌های جابجا شده را شامل مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی، شمش آهن، آب معدنی، سیمان فله‌ای و کیسه‌ای و انواع بنزین ذکر کرد و افزود: بخش قابل توجهی از بار‌ها به مقصد پایانه‌ها و بازار‌های داخلی استان و استان‌های همجوار برای مصرف عموم منتقل شده است.

وثوقی به افزایش ۴۱ درصدی جابجایی کالا در خلخال اشاره کرد و گفت: در هفت ماه گذشته ۲۸۶ هزار تن کالا از این شهرستان جابجا شده در حالی که پارسال این رقم ۱۶۹ هزار تن بود.

وی همچنین به افزایش ۵۵ درصدی صدور بارنامه در گرمی اشاره و بیان کرد: در هفت ماه اول سال گذشته ۶ هزار برگ بارنامه در این شهرستان صادر شد که در مدت مشابه امسال حدود ۱۰ هزار برگ بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه آمار نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی و لجستیکی در استان و اهمیت شبکه حمل و نقل جاده‌ای در جابجایی کالاست، گفت: کارشناسان حمل و نقل معتقدند با برنامه‌ریزی صحیح و بهبود زیرساخت‌ها، روند افزایش حجم جابجایی کالا در نیمه دوم سال ادامه خواهد یافت.

وثوقی فعالیت ۹۰ شرکت حمل و نقل کالا را در استان اردبیل یادآور شد و اظهار کرد: ۱۳ هزار و ۵۵۰ دستگاه ناوگان و ۱۲ هزار و ۶ راننده در حوزه حمل و نقل کالا در حال خدمات‌رسانی به مردم هستند.

وی از مردم و صاحبان کالا خواست هرگونه انتقاد و شکایت خود از عملکرد شرکت‌ها و رانندگان را به سامانه ۱۴۱ راهداری استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیون‌های مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.