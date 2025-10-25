پخش زنده
رئیس جهاددانشگاهی گفت: بخش فرهنگی خط مقدم تماس ما با دانشجویان است و تنها با نیت الهی و روحیه ایمانی اثرگذار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی منتظری در نودوسومین گردهمایی معاونان فرهنگی، رؤسای مراکز و سازمانهای تخصصی فرهنگی و نهمین گردهمایی مدیران شعب سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی (یادبود شهدای اقتدار) با تبیین رسالتهای فرهنگی این نهاد گفت: مبلغان فرهنگی و کسانی که مدعی فعالیت فرهنگی هستند، باید پیش از هر چیز به نکاتی که خود بیان میکنند عمل کنند.
وی افزود: اگر از تقوا، امید یا گذشت سخن میگوییم، باید خودمان پیش از دیگران به آن پایبند باشیم. از هر دریچهای که مخاطبان خود را دعوت میکنیم، باید نخست خود عامل به آن باشیم. اگر میبینیم گاهی سخنان ما بر مخاطب اثر ندارد، پیش از هر چیز باید به اصلاح و تربیت خود بپردازیم و نگذاریم وسوسههای شیطانی و بعضی از مواهب مادی ما را از مسیر حق منحرف کند.
دکتر منتظری ادامه داد: همه ما باید در خودسازی و تقویت روحی و معنوی خود تلاش کنیم؛ زیرا اگر خودمان به آنچه میگوییم پایبند نباشیم، هیچ کار ما اثر نخواهد داشت. کار فرهنگی زمانی اثرگذار است که از دل و با اخلاص انجام شود؛ چنین کاری هم تأثیر دارد و هم برکت.
وی با تأکید بر ضرورت فروتنی، بهویژه در برخورد با جوانان و دانشجویان گفت: یکی از کلیدهای اصلی موفقیت در کار فرهنگی، تواضع در برابر مخاطبان است. باید با نرمی و احترام با نسل جوان روبهرو شویم.
دکتر منتظری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان فرمودهاند جهاددانشگاهی میتواند آن دستگاهی باشد که این موج جوان تحصیل کن دانشجوی کشور را در داخل دانشگاهها هدایت کند و اینها را به پختگی و کمال لازم برساند. باید از خود بپرسیم در راستای تحقق این منویات، چه کردهایم و چگونه این وظیفه را پیش میبریم.
رئیس جهاددانشگاهی تصریح کرد: کار فرهنگی در جهاد اهمیت ویژهای دارد. دانشجو یا جوانی که تازه وارد دانشگاه میشود، نمیتواند از فناوریهای پیشرفته آغاز کند؛ او میتواند از بخش فرهنگی جهاد شروع کند. درواقع، بخش فرهنگی خط مقدم تماس ما با دانشجویان است.
وی تأکید کرد: نباید کار فرهنگی را خشک، رسمی و اداری پیش برد. کار فرهنگی، کار دل است؛ اگر کسی با علاقه و ایمان به تأثیر کار خود وارد این عرصه شود، حتماً اثرگذار خواهد بود. اما اگر کسی از روی اجبار و بیاعتقادی وارد شود، راه را اشتباه آمده است.
دکتر منتظری خاطرنشان کرد: اگر کسی خود را پیرو رهبری میداند و میخواهد به مطالبات معظمله پاسخ دهد، باید بداند که یکی از مهمترین وظایف جهاددانشگاهی در نگاه رهبری، تربیت شخصیتهای مؤمن، برجسته علمی و دلبسته به آرمانهای انقلاب است.
وی افزود: نمونهای از این تربیت را میتوان در شخصیت هایی همچون شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی دید که از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۲ در جهاددانشگاهی فعالیت داشت. شهامت و خودباوری او در همین جهاد شکل گرفت.
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به لزوم بازگشت به جوهر اولیه جهاد گفت: گاهی باید بیتکلف و بیحاشیه شویم و به اصل کار جهادی بازگردیم و با مشارکت خود دانشجویان برنامه های خود را پیگیری کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی گفت: این سازمان را باید جدی گرفت؛ چراکه روشهای قدیمی دیگر پاسخگو نیست و نیاز به ایدههای نو داریم. سازمان دانشجویان در واقع رویشی از دل معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی است تا کارهایی را که دیگر بخشها نمیتوانند انجام دهند، پیش ببرد.
دکتر منتظری افزود: نوآوری فرهنگی از طریق این سازمان ممکن است؛ نمونه آن را در راهاندازی «رادیو دانشجو» که بهتازگی آغاز به کار کرده میتوانیم مشاهده کنیم.
وی تأکید کرد: توجه به دانشجویان تضمین آینده جهاددانشگاهی است. اگر دانشجویان وارد مجموعه جهاد نشوند و برای آینده آنان برنامهریزی نکنیم، این نهاد به تدریج دچار رکود میشود. منابع مادی بهتنهایی پاسخگو نیست؛ باید به سازمان دانشجویان بها دهیم، زیرا امکان نوآوری در آن بیشتر است.