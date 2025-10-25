پخش زنده
استاندار همدان گفت: پارسال میزان جذب اعتبارات استان از ۳ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان به ۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۶۳ درصدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان، آخرین وضعیت اجرای طرحهای عمرانی، روند جذب اعتبارات و برنامههای آماری و توسعهای استان مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار همدان در این نشست با قدردانی از عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: طی یک سال گذشته، میزان جذب اعتبارات استان از ۳ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان به ۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۶۳ درصدی است.
وی افزود: بخشی از این منابع از محل اعتبارات ملی، اوراق مالی، مالیاتهای نشاندار و مسئولیتهای اجتماعی شرکتها تأمین شده که حاصل همافزایی مدیران و پیگیری نمایندگان و بخش خصوصی است.
استاندار همدان ضمن تأکید بر رصد دقیق هزینهکرد اعتبارات گفت: گزارشهای مالی دستگاهها باید شفاف باشد تا سهم واقعی هر بخش در توسعه استان مشخص شود. او همچنین از راهاندازی دفتر وزارت امور خارجه در همدان خبر داد و گفت: این دفتر با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایهگذاران خارجی بهزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
ملانوری شمسی در ادامه با اشاره به راهاندازی مجدد پروازهای تهران و مشهد، فعال شدن فرودگاه را گامی مهم در توسعه گردشگری دانست و گفت: گردشگری، محور اصلی توسعه همدان است و باید از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی، مذهبی و ورزشی استان در مسیر رونق اقتصادی استفاده شود.
او همچنین از رتبه نخست رضایتمندی مردمی از عملکرد دستگاههای اجرایی استان خبر داد و افزود: «این موفقیت حاصل حضور میدانی مدیران و تلاش برای پاسخگویی مستقیم به مردم است.»
در ادامه جلسه، مهدی وفایی، مدیرکل سازمان برنامه و بودجه استان با اشاره به فرارسیدن روز ملی آمار و برنامهریزی گفت: از سال ۱۴۰۵، نظام آماری کشور به سمت آمار ثبتمبنا حرکت میکند که با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی ملی، نیاز به مراجعه حضوری حذف خواهد شد.
وی افزود: تاکنون ۵۹۷ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در استان تخصیص یافته که معادل ۱۶ درصد از کل اعتبارات مصوب است و ۷۰ درصد پروژههای عمرانی استان نیز وارد مرحله اجرا شدهاند.
وفایی از تصویب ۹۲ پروژه جدید در کمیسیون ماده ۲۳ خبر داد و گفت: همچنین شش ایستگاه دائمی GNSS در شهرستانهای مختلف برای پایش فرونشست و پروژههای عمرانی راهاندازی شده است. او کاهش نرخ بیکاری استان به ۵ درصد و رتبه دوم کشور را نتیجه برنامهریزی علمی و اجرای دقیق طرحهای آماری و توسعهای عنوان کرد.
در بخش دیگری از جلسه، احمد آریایینژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر عدالت در توزیع اعتبارات و اولویتبندی پروژهها گفت: «لازم است در اجرای طرحها، مناطق کمتر برخوردار در اولویت قرار گیرند و با اطلاعرسانی شفاف از ایجاد شبهه در تخصیص اعتبارات جلوگیری شود.»
وی همچنین خواستار نظارت فرهنگی دقیقتر در اجرای برنامههای عمومی شد و گفت: «در کنار رونق اقتصادی، باید مراقب باشیم هزینهها در مسیر ارزشهای دینی و اخلاقی جامعه هزینه شود.» آریایینژاد از مدیران نیز خواست با حمایت از خیرین مدرسهساز، زمینه مشارکت بیشتر آنان را فراهم کنند.
در ادامه، محمد صادق شهلایی، مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان گزارشی از روند اجرای پروژههای آموزشی ارائه کرد و گفت: در سال جاری، اعتبارات نوسازی مدارس نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته و تاکنون بیش از ۳۰۰ پروژه آموزشی در استان در حال اجراست.
او از افزایش چشمگیر مشارکت خیرین خبر داد و افزود: «در قالب پویش اهالی مدرسهساز، میزان تعهدات خیرین از ۱۴۷ میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۱۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.»
در پایان این جلسه، اعضای شورای برنامهریزی استان با تصویب چند طرح توسعهای جدید در حوزههای زیرساختی، آموزشی و گردشگری، بر تداوم سیاستهای مبتنی بر عدالت، شفافیت و مشارکت مردمی در مسیر توسعه متوازن همدان تأکید کردند.