افتتاح مجتمع قضایی خانواده ۳ تهران

در جریان سیزدهمین تور نظارتی قوه قضائیه مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران صبح امروز شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور معاون اول قوه قضائیه افتتاح شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ - ۱۴:۱۱
