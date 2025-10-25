به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس فدراسیون کاراته در مجمع انتخاباتی هیأت کاراته استان اصفهان گفت: برای تصدی پست ریاست هیأت کاراته استان اصفهان محمد باتوانی، اکبر تقیقان، وحید حیدریان، میثم ریاحی، ناهید شهبازی و امین طالبی ثبت‌نام کرده بودند.

مسعود رهنما افزود: حیدریان در مجمع حضور پیدا نکرد و شهبازی از دور رقابت انصراف داد، دیگر نامزد‌ها هم در زمان مقرر به بیان برنامه‌های خود برای هیأت پرداختند.

پس از رای گیری از بین اعضای مجمع، باتوانی و حیدریان با مجموع ۱۴ رأی از مجموع ۳۶ رأی، طالبی و ریاحی نیز به ترتیب ۶ و ۲ رأی کسب کردند.

به این ترتیب انتخابات به دور دوم کشیده شد و در این دور حیدریان ۲۰ رأی کسب کرد و رئیس هیأت کاراته استان اصفهان شد، باتوانی نیز ۱۶ رأی به دست آورد.

در پایان رأی‌گیری برای اعضای هیأت رئیسه هیأت کاراته استان اصفهان برگزار شد که فرناز روانخواه به عنوان نائب‌رئیس، علی‌رضا سردار صولت به عنوان خزانه‌دار و علی دوانیان، سعید ساکت و مسعود زارعان به عنوان عضو هیأت رئیسه انتخاب شدند.