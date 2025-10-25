به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سهراب صفری با اشاره به تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته جمعی در شهر شفت، گفت: پس از حضور پلیس، مشخص شد علت درگیری اختلافات شخصی بوده و چندین نفر نیز مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری ۱۰ نفر از عاملان این نزاع و درگیری و کشف ۴ قبضه سلاح سرد از نوع قمه در دوعملیات مجزا خبر داد و گفت: متهمان که موجب سلب آرامش عموم شده بودند، پس از اعتراف به بزه ارتکابی و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.